Turner Rijken beleeft ‘gebalanceerde’ comeback en hoopt op Parijs

Turner Frank Rijken (27) hoopt dat hij zich mag opmaken voor zijn tweede Spelen. Rijken, die in 2016 tot de olympische selectie behoorde, werkte de afgelopen maanden aan een comeback. Bij de NK zette hij met een tweede plek in de meerkamp een stabiel slotpunt achter vier olympische kwalificaties.

“Ik ben heel tevreden”, zei Rijken. “Mijn comeback was gebalanceerd en stapje voor stapje. Dit had ik niet durven dromen toen ik besloot een comeback te maken. Ik denk dat ik wel in het sterkste team voor Parijs hoor. Ik heb twee keer dik in de 81 punten gescoord. Maar het is afwachten.”

Rijken kwam in 2021 bij de WK in het Japanse Kitakyushu voor het laatst internationaal in actie. “Na dat WK ben ik fanatiek gaan fitnessen en bleef ik ook een beetje turnen. Maar ik heb ook iets meer tijd besteed aan vrienden, familie en mijn academische carrière”, zegt Rijken, die inmiddels bij PricewaterhouseCoopers werkt. “Eigenlijk was het op mijn werk dat ik besprak: ‘als ik weer ga turnen, zou er dan iets te regelen zijn?’. Iedereen reageerde echt mega-enthousiast. Toen dacht ik: oké, het kan dus. In december heb ik met SV PAX in Hoofddorp overlegd om daar een paar keer te kijken. Dat voelde goed en ik besloot ervoor te gaan. Ik bekeek het stapsgewijs. Elke keer ging het beter. En dan kan je dus tweede worden op zo’n NK. Met heel veel punten.”

Begin juni begon hij zich bovendien te beseffen dat Parijs tot de mogelijkheden behoort. “Twee weken voor de eerste olympische kwalificatie turnde ik een wedstrijdrondje. Ik kwam mijn oefeningen goed door, had hoge uitgangswaardes. Toen wist ik wel dat het kon. Dat het er ook zo uitkomt, is heel mooi.”

Rijken belandde in de olympische kwalificatiereeks tweemaal op het podium. Zaterdag ging dat niet zonder de nodige ups en downs. Terwijl hij zelf zilver greep, raakte zijn vriendin Elze Geurts geblesseerd. “Ik moest nog op voltige en hoorde haar vloermuziekje. Ik wilde graag kijken, maar moest focussen op mezelf. Maar haar vloermuziek stopte. Nog steeds dacht ik: ik moet op mijn eigen wedstrijd focussen. Maar voor ringen kreeg ik het niet uit mijn hoofd. Dat heb ik aan Dirk, mijn coach, verteld. Na ringen heb ik gehoord wat er is gebeurd. Natuurlijk is dat kut. Het deed iets met me. De rest was alweer begonnen met inturnen en ik zat in mijn hoofd met Elze. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat het mijn wedstrijd beïnvloedt. Maar dat deed het wel. Gelukkig heb ik me wel kunnen herpakken.”