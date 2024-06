Tweevoudig winnaar Murray mist Wimbledon door blessure

Tennisser Andy Murray mist Wimbledon. Dat meldt de ATP. De Schot kampt met een rugblessure en is daaraan inmiddels geopereerd. De 37-jarige Murray won Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het jaar, in 2013 en 2016.

Murray moest eerder deze week noodgedwongen opgeven bij het grastoernooi van Queen’s. Bij een 4-1-achterstand tegen de Australiër Jordan Thompson kon hij niet verder.

De drievoudig grandslamwinnaar en voormalig nummer 1 van de wereld is mogelijk bezig aan zijn laatste seizoen als prof. Door blessures kwam hij de laatste jaren niet meer op zijn oude niveau.

Ook de Spaanse tennislegende Rafael Nadal mist het toernooi in Londen, dat op 1 juli begint. Novak Djokovic is herstellende van een meniscusblessure. Of de Serviër meedoet aan Wimbledon is nog niet zeker.