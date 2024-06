Van den Broek-Blaak pakt na zes jaar weer nationale wielertitel

Wielrenster Chantal van den Broek-Blaak heeft in Arnhem de Nederlandse titel op de weg veroverd. De renster van SD Worx-Protime, dit jaar teruggekeerd in het peloton nadat ze vorig jaar beviel van een dochter, reed in de laatste lokale lus rond Arnhem weg bij haar medevluchtster Yara Kastelijn.

Voor de 34-jarige Blaak was het haar derde nationale titel op de weg. Eerder was ze de beste in 2017 en 2018. In 2017 werd ze bovendien wereldkampioene in het Noorse Bergen. Haar laatste overwinning dateerde van oktober 2021 in de Drentse Acht van Westerveld.

Haar ploeggenote Mischa Bredewold finishte als tweede, net voor Nina Kessler.

Blaak erkende dat haar rentree haar zwaar was gevallen. “Ik ben er een jaar uit geweest en heb ook ervaren dat het niveau van het peloton weer veel hoger ligt”, vertelde ze bij de NOS. “Ik heb hele zware maanden gehad. Ook de mooiste, na de geboorte van Noa. Vandaag had ik echt een superdag. Misschien is dit wel mijn mooiste overwinning ooit, met die kleine die hier bij de streep stond.”

Na tal van vergeefse pogingen ontstond op 40 kilometer voor de finish een omvangrijke kopgroep met een overmacht van SD Worx-rensters, onder wie titelverdedigster Demi Vollering. Maar ook deze groep kwam nooit ver weg. Een ronde verder kwamen zo’n vijftien rensters voorop te rijden. Met Van den Broek-Blaak werd een maximale voorsprong van een kleine halve minuut bereikt. Nadat Bredewold de sprong naar de kopgroep had gemaakt was SD Worx vooraan de best vertegenwoordigde ploeg.

Op 23 kilometer voor de finish deed Blaak een eerste aanval uit de groep van dertien. De ex-wereldkampioene reed even alleen voorop, maar werd weer ingelopen door de groep die inmiddels een kleine minuut voorsprong had op het peloton met topfavorieten als Marianne Vos, Lorena Wiebes en Vollering.

Blaak probeerde het in de voorlaatste ronde opnieuw. Ze kreeg Yara Kastelijn (Alpecin-Fenix) mee. Bij het ingaan van de laatste ronde van 8 kilometer had het tweetal tien seconden voorsprong. Op een hellend stuk ging Blaak ervandoor. Achter haar werd gejaagd, onder anderen door Shirin van Anrooij en Nienke Vinke. Ze haalden Blaak niet meer terug. “Ik voelde vanochtend al veel vertrouwen. Dat was heel lang geleden. De laatste keer dat ik me zo had gevoeld was voor de Strade Bianche van 2021. En die won ik.”