Verstappen naast Prost en Alonso met 106 podiumplekken

Max Verstappen boekte in de Grote Prijs van Spanje zijn 61e zege in de Formule 1. Hij heeft alleen nog Lewis Hamilton (103 overwinningen) en Michael Schumacher (91) boven zich in de eeuwige ranglijst.

Het was ook de 106e podiumplaats in zijn carrière en daarmee is de Limburger van Red Bull op gelijke hoogte gekomen met Alain Prost en Fernando Alonso. Laatstgenoemde is nog actief in de Formule 1. Prost en Alonso hadden wel meer races nodig om te komen tot dat aantal.

Alleen Hamilton (198), Schumacher (155) en Sebastian Vettel (122) hebben meer podiumplekken dan Verstappen.