Wielrenster Kopecky voor vierde keer Belgisch kampioene

Lotte Kopecky heeft opnieuw de Belgische titel veroverd bij de nationale kampioenschappen op de weg. De wereldkampioene van de ploeg SD Worx – Protime kwam na een koers over 123 kilometer alleen aan in Zottegem. Sanne Cant (tweede) en Justine Ghekiere pakten de andere podiumplaatsen.

Voor Kopecky was het haar vierde titel op de weg bij de elitevrouwen. Eerder was ze de beste in 2020, 2021 en vorig jaar. Tussen 2014 en 2017 haalde ze vier jaar op rij zilver. Donderdag veroverde Kopecky in Binche ook haar zesde nationale tijdrittitel op rij.

Pfeiffer Georgi verzekerde zich van de titel in Groot-Brittannië. De renster van dsm-firmenich PostNL verdedigde met succes haar titel.