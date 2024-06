Amerikaanse sprinter Lyles gaat voor vier keer goud in Parijs

De Amerikaanse sprinter Noah Lyles gaat op de komende Olympische Spelen in Parijs voor vier gouden medailles. Dat zei hij na zijn winst op de 100 meter bij de Amerikaanse atletiekkampioenschappen in Eugene. Lyles won in 9,83 en liet Kenny Bednarek (9,87) en Fred Kerley (9,88) achter zich. “Het is misschien een schok voor iedereen, maar dat is wel het doel”, aldus de regerend wereldkampioen op 100 en 200 meter.

Lyles wist zich drie jaar geleden tijdens de trials niet te kwalificeren voor de 100 meter op de Spelen in Tokio. Hij liep wel de 200 meter en moest genoegen nemen met brons. “Die teleurstellingen drijven me nog steeds. Als ik die bronzen medaille in Tokio niet had gehaald, zou het vuur niet zijn blijven branden in mij.”

Lyles wil in Parijs de 100 en 200 meter winnen en ook de olympische titels pakken met de estafetteteams op de 4×100 en 4×400 meter.