Bol moet Cavendish aan record etappezeges Tour de France helpen

Wielrenner Mark Cavendish krijgt tijdens zijn jacht op zijn 35e etappezege in de Tour de France steun van onder anderen Cees Bol. Beide renners zijn opgenomen in de selectie van Astana voor de Franse rittenkoers, die komende zaterdag van start gaat in Florence.

De 39-jarige Cavendish, die bezig is aan zijn laatste jaar als profrenner, deelt op dit moment het recordaantal ritzeges (34) met wielerlegende Eddy Merckx.

Cavendish leek vorig jaar zijn laatste Tour de France te hebben gereden. De Brit was een paar keer dicht bij een 35e zege, maar moest na een val in de achtste etappe met een gebroken sleutelbeen opgeven. Hij verlengde begin oktober zijn contract bij Astana met een jaar.

Bol reed vier keer eerder de Tour de France. Vorig jaar eindigde hij in de slotetappe als vijfde. Naast Cavendish en Bol werden ook de Deen Michael Mørkøv, de Kazachen Aleksej Loetsenko en Jevgeni Fedorov, de Colombiaan Harold Tejada en de Italianen Davide Ballerini en Michele Gazzoli geselecteerd voor de Ronde van Frankrijk.