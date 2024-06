Hockeysters verliezen veredeld oefenduel met België in Pro League

De hockeysters van Oranje hebben in de Pro League een zeldzame nederlaag geleden tegen België. Het werd in Utrecht 2-1 voor de zuiderburen. Nederland, al jaren een klasse apart in het vrouwenhockey, veroverde zaterdag al de titel in de Pro League.

Fay van der Elst zette Oranje na een klein half uur nog wel op voorsprong, maar Charlotte Englebert maakte een kwartier voor tijd gelijk uit een strafbal. Zeven minuten voor tijd zette Stéphanie Vanden Borre de bezoekers zelfs op voorsprong. Ze deed dat uit een strafcorner. In de slotfase wist de ploeg van bondscoach Paul van Ass niet meer gelijk te maken.

Nederland trad niet in de sterkste formatie aan. Laura Nunnink en Frédérique Matla ontbraken bij de regerend olympisch kampioen. Mikki Roberts maakte haar debuut in het Nederlands team, dat in voorbereiding is op de Olympische Spelen van Parijs.

Oranje had de dertien voorgaande duels in de Pro League allemaal gewonnen.