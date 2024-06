Movistar wijst Mas aan als kopman voor de Tour

Movistar heeft de Spaanse klassementsrenner Enric Mas aangewezen als kopman van de ploeg voor de Tour de France, die zaterdag begint in Florence. De Fransman Rémi Cavagna, een erkende hardrijder, is buiten de selectie gelaten. De Colombiaan Fernando Gaviria is de sprinter in de ploeg.

Mas heeft al een behoorlijke reputatie als ronderenner. Hij eindigde in de Tour van 2020 als vijfde en het jaar daarop als zesde. In de Ronde van Spanje stond hij al drie keer op het podium, steeds als tweede.

Movistar neemt verder de kersverse Spaanse kampioen Alex Aranburu mee naar de Tour, alsook zijn landgenoten Oier Lazkano en Javier Romo, de Italiaan Davide Formolo, de Oostenrijker Gregor Mühlberger en de Portugees Nelson Oliveira.