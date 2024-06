Opnieuw geen Tour de France voor routinier Mollema

Bauke Mollema is net als vorig jaar niet te zien in de Tour de France, die komende zaterdag van start gaat in Florence. Lidl-Trek heeft de 37-jarige Groninger geen plek gegeven in de Tourploeg. Ook Sam Oomen ontbreekt in het achttal.

De Deen Mads Pedersen en de Italiaan Giulio Ciccone zijn er wel bij. Pedersen behaalde dit jaar al acht zeges en won vorig jaar nog een etappe, Ciccone veroverde in de vorige Tour de bolletjestrui als winnaar van het bergklassement.

Mollema nam twaalf keer deel aan de Tour en won twee keer een etappe, in 2017 en in 2021. In 2013 eindigde hij als zesde in het algemeen klassement, twee jaar later als zevende. Dit jaar heeft de ervaren renner nog geen koers gewonnen; zijn opvallendste klassering is de zevende plaats in de Amstel Gold Race.

Lidl-Trek kan de beoogde kopman Tao Geoghegan Hart niet meenemen naar de Tour. De Brit is niet fit genoeg. “Daarom hebben we Mads extra ondersteuning gegeven om voor etappezeges te gaan”, zegt ploegleider Steven de Jongh. “Ik heb veel vertrouwen in de kracht van deze ploeg. Het zijn renners die zich al vaak hebben bewezen en uitzonderlijk goed kunnen samenwerken.”

De ploeg bestaat verder uit de Fransman Julien Bernard, de Belgen Jasper Stuyven en Tim Declerq, de Zuid-Afrikaan Ryan Gibbons, de Let Toms Skujins en de Spanjaard Carlos Verona.