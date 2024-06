Rodríguez en Bernal kopmannen Ineos, Thomas ook naar Tour

De Spanjaard Carlos Rodríguez en de Colombiaanse oud-winnaar Egan Bernal zijn de kopmannen van Ineos Grenadiers tijdens de Tour de France, die komende zaterdag van start gaat in Florence. De Engelsen Tom Pidcock en Geraint Thomas, winnaar in 2018, zijn eveneens geselecteerd voor de Franse rittenkoers.

“Na een sterk en constant seizoen zal Carlos het team in Frankrijk aanvoeren”, bevestigde staflid Scott Drawer van Ineos op de website. “Carlos blijft indruk op ons maken in zijn wedstrijden, maar ook met zijn professionaliteit en houding op en naast de fiets. Naast hem staat Egan met zijn kracht en ervaring in de Tour. Tom en Geraint leveren steun, maar mogen ook agressief rijden.”

De 23-jarige Rodríguez won vorig jaar een rit en werd vijfde in zijn eerste Ronde van Frankrijk. De 27-jarige Bernal won de Tour in 2019. Hij kreeg te maken met tegenslag na een ernstig ongeluk drie jaar later. Na zijn Tour-zege werd de 38-jarige Thomas nog een keer tweede en derde in Frankrijk. Dit jaar eindigde hij als derde in de Ronde van Italië. De 24-jarige Pidcock, winnaar van de laatste Amstel Gold Race, schreef twee jaar geleden de etappe naar Alpe d’Huez op zijn naam.

Naast de vier opvallende namen neemt Ineos ook de Belg Laurens De Plus, de Spanjaard Jonathan Castroviejo, de Pool Michal Kwiatkowski en de Engelsman Ben Turner mee naar de Tour.