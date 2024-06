Tennisser Brouwer verliest op Mallorca na 2 tiebreaks van Fognini

Tennisser Gijs Brouwer is er niet in geslaagd de tweede ronde van het grastoernooi van Mallorca te bereiken. De 28-jarige Nederlander verloor in twee sets van de Italiaan Fabio Fognini: 7-6 (4) 7-6 (5).

Brouwer werd als lucky loser tot het toernooi toegelaten. De nummer 190 van de wereldranglijst hield in de eerste set tot 6-6 gelijke tred met Fognini, maar verloor daarna de tiebreak. In de tweede set brak Brouwer meteen de service van de mondiale nummer 97. De Italiaan kwam echter snel weer langszij en won ook de tweede set na een tiebreak.

Brouwer drong anderhalve week geleden nog door tot de kwartfinales van het grastoernooi van Rosmalen, nadat hij zich via de kwalificaties had geplaatst voor het hoofdtoernooi.