Van Rijthoven buigt in kwalificaties Wimbledon voor Japanner

Tennisser Tim van Rijthoven is in de eerste ronde van de kwalificaties voor Wimbledon uitgeschakeld. De 27-jarige Nederlander verloor in drie sets van de Japanner Yasutaka Uchiyama: 7-6 (6) 6-7 (3) 1-6. Hij bood twee sets lang geduchte tegenstand, maar was in het derde bedrijf kansloos.

Van Rijthoven maakte eerder deze maand na anderhalf jaar blessureleed zijn rentree in Rosmalen, het toernooi dat hij twee jaar geleden won. Hij boog daar in de eerste ronde voor de Belg Zizou Bergs. Ondanks dat hij nog pijn voelde aan zijn elleboog, besloot hij naar Londen te gaan voor de kwalificaties. In het jaar dat hij Rosmalen won, haalde hij op Wimbledon de vierde ronde.

In de partij tegen Uchiyama speelde Van Rijthoven twee goede sets, waarin hij sterk serveerde (14 aces). Ook de Japanner serveerde goed en in de eerste twee sets vielen geen breaks te noteren. De Nederlander won de tiebreak van de eerste set, Uchiyama de tiebreak van het tweede bedrijf. In de derde set waren de krachten kennelijk op bij Van Rijthoven en wist hij nog maar één game te winnen.

Jesper de Jong speelt later maandag ook in de kwalificaties. Hij neemt het op tegen de Amerikaan Denis Kudla.