Wielerploeg dsm-firmenich hoopt in Tour op dagsucces met Jakobsen

De Nederlandse wielerploeg dsm-firmenich PostNL richt zich met onder anderen Fabio Jakobsen op ritzeges in de Tour de France, die zaterdag in Florence van start gaat. “We brengen een heel sterk team naar de wedstrijd die op elk terrein voor etappesucces kan gaan”, zei de 27-jarige sprinter.

Naast Jakobsen staan de Nederlanders Nils Eekhoff, Frank van den Broek en Bram Welten, de Fransen Romain Bardet en Warren Barguil, de Schot Oscar Onley en de Duitser John Degenkolb aan de start in Florence.

“Ik heb een mooie groep om mij heen voor de sprintetappes, maar met Warren, Frank, Oscar en Romain hebben we ook heel sterke renners voor de heuvelachtige en bergachtige etappes”, verklaarde Jakobsen op de site van de ploeg. “Wij focussen ons als team op goed samenwerken en zullen strijdlust laten zien in de race. Als we als team op een hoog niveau presteren, denk ik dat we samen een hele mooie wedstrijd kunnen rijden.”

Het is voor Jakobsen de eerste Tour met dsm-firmenich PostNL en zijn derde in totaal. Twee jaar geleden won hij één etappe.

Jakobsen kende eerder dit jaar een teleurstellende Giro d’Italia en stapte half mei af na een zware valpartij.