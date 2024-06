Achtvoudig rallykampioen Ogier in ziekenhuis na ongeval

Achtvoudig wereldkampioen rallyrijden Sébastien Ogier en zijn bijrijder Vincent Landais zijn naar het ziekenhuis in Warschau gebracht na een verkeersongeval bij de Rally van Polen. Het Franse duo ondergaat daar medisch onderzoek. Het is nog onduidelijk of ze in hun Toyota van start gaan donderdag in de eerste proef.

Het ongeval gebeurde tijdens een verkenning van de route. Een andere auto reed vol in de bestuurderskant van de auto van Ogier. De bestuurder van die auto moest eveneens per helikopter naar het ziekenhuis worden vervoerd.

“Afgaande op de schade aan de wagens, was de impact groot”, zegt een woordvoerder van Toyota bij Belga. “We hebben geen risico genomen en Sébastien en Vincent meteen laten overvliegen naar het ziekenhuis in Warschau dat goed uitgerust is. We wachten de resultaten van de onderzoeken en scans af. Speculeren of ze al dan niet aan de start verschijnen, is zinloos. Dat hangt van hen af, maar ook van de dokters, het team en de FIA.”