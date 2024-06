Belgen met Evenepoel, Van Aert, Benoot en Stuyven op Spelen

De Belgen verschijnen met wielrenners Remco Evenepoel, Wout van Aert, Tiesj Benoot en Jasper Stuyven aan de start van de olympische wegwedstrijd in Parijs. Evenepoel en Van Aert nemen ook deel aan de olympische tijdrit. Dat is dinsdagochtend op een persmoment van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) in Brussel bekendgemaakt.

Op zaterdag 27 juli staat, zowel bij de mannen als de vrouwen, de individuele tijdrit op de agenda. De wegwedstrijd bij de mannen volgt op zaterdag 3 augustus, die van de vrouwen is een dag later.

De Belgische selectie bij de vrouwen wordt later bekendgemaakt.