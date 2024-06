EF Education-EasyPost met debutant Van den Berg naar de Tour

EF Education-EasyPost verschijnt met Marijn van den Berg (24) aan de start van de Tour de France. De wielerploeg heeft maandagavond als een van de laatste teams zijn achtkoppige selectie bekendgemaakt.

De Amerikaanse WorldTour-formatie brengt verder onder anderen olympisch kampioen Richard Carapaz, de Ier Ben Healy en de Amerikaan Neilson Powless aan de start in Italië.

De 31-jarige Carapaz kroonde zich in 2021 op de Spelen in Tokio tot olympisch kampioen. Toen had de Ecuadoraan met de Giro al een eindzege in een grote ronde op zak. Carapaz eindigde daarnaast in de Vuelta, de Tour en de Giro al op het podium. Ook vorig jaar ambieerde de Zuid-Amerikaanse klimmer een goed klassement in de Tour, maar verdween hij na een zware val in de openingsetappe met een gebroken knieschijf uit het peloton. Dit seizoen mocht Carapaz al juichen in de Ronde van Zwitserland en de Ronde van Colombia en kroonde hij zich tot nationaal kampioen tijdrijden.

Met de Portugees Rui Costa, de Amerikaan Sean Quinn en de Italiaan Alberto Bettiol vaardigt EF Education nog drie kersverse nationale kampioenen op de weg af. Het trio gaat net zoals de Ier Ben Healy op zoek naar dagzeges in de geaccidenteerde etappes, terwijl Van den Berg voor zijn kansen mag gaan in de massasprints. De Amerikaan Neilson Powless droeg vorig jaar twee weken de bolletjestrui en staat voor zijn vijfde deelname aan de Tour.