Hockeyers maken nog kans op titelprolongatie na zege op België

De Nederlandse hockeyers maken nog altijd kans op titelprolongatie in de Pro League. De formatie van bondscoach Jeroen Delmee won in Utrecht met 3-1 van olympisch kampioen België, na een 0-1-achterstand bij rust.

Oranje kwam op het veld van Kampong in de 18e minuut op achterstand. Tom Boon, oud-speler van Bloemendaal, tekende voor de openingstreffer van België. Jip Janssen trok in het derde kwart de stand gelijk uit een strafcorner, waarna Tijmen Reyenga Oranje op voorsprong schoot: 2-1. Joep de Mol zette in de 51e minuut de eindstand op het bord.

Nederland bezet de tweede plaats in de stand. De ploeg heeft met nog twee duels te gaan 30 punten. Koploper Australië, dat alle wedstrijden al heeft gespeeld, staat op 34 punten. Oranje speelt deze week in Utrecht nog tegen Duitsland en nog een keer tegen België.

Zaterdag pakten de hockeysters van Oranje de titel in de Pro League.