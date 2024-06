Springruiters achten zich kansrijk voor zeldzaam olympisch succes

De Nederlandse springruiters maken komende zomer op de Spelen van Parijs serieus kans op een zeldzame medaille in de landenwedstrijd, denken bondscoach Jos Lansink en de ervaren ruiter Maikel van der Vleuten. Teamgenoot Harrie Smolders zag zich bij de bekendmaking van de selectie bij Paleis Het Loo in Apeldoorn juist genoodzaakt de verwachtingen wat te temperen.

Ook Van der Vleuten en Lansink gaven aan dat het aan zal komen op de vorm van de dag en details bij de landenwedstrijd begin augustus in Versailles. Maar dat het team, met naast Van der Vleuten (Beauville Z) en Smolders (Uricas vd Kattevennen) ook nog Willem Greve (Grandorado TN) en reserve Kim Emmen (Imagine), bij de top hoort staat volgens hen vast. “Die top is breed, maar ik zou misschien wel teleurgesteld zijn als we geen medaille halen”, zei Lansink.

Van der Vleuten sloot zich daarbij aan. “We hebben dit jaar goede paarden die capabel zijn een goed resultaat te leveren. Ik heb het gevoel dat we het kunnen met dit team, maar ik weet ook dat het niks kan lijden met de concurrentie die we hebben.”

“We gaan zeker voor een medaille, maar we hebben dit jaar nog niet één landenwedstrijd gewonnen”, wilde Smolders, die er op de vorige twee Spelen ook al bij was, daar graag aan toevoegen. “Het is waar dat we allemaal toewerken naar Parijs, maar daar doen veel meer goede landen mee. We zijn zeker niet dubbel en dwars favoriet.”

Van der Vleuten, Smolders, Greve en Marc Houtzager eindigden drie jaar geleden in Tokio als vierde in de landenwedstrijd. Van der Vleuten (36) pakte toen individueel brons. Het laatste teamsucces dateert van 2012, toen Houtzager en Van der Vleuten met Gerco Schröder en Jur Vrieling in Londen zilver pakten. Het laatste teamgoud behaalde Nederland met onder anderen Lansink in 1992 in Barcelona.