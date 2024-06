Teunissen op voor vijfde Tour als wegkapitein Intermarché-Wanty

Mike Teunissen begint zaterdag in Florence aan zijn vijfde Ronde van Frankrijk. De ritwinnaar van de Tour in 2019 en drager van de gele trui maakt deel uit van de ploeg van Intermarché-Wanty. Hij krijgt de rol van wegkapitein en wordt een belangrijke pion in de sprintetappes.

De Zuid-Afrikaan Louis Meintjes is de renner voor het algemeen klassement. Hij eindigde al drie keer in de top 10 in de Tour en won dit jaar een etappe in de Ronde van het Baskenland. “Onze doelstellingen voor deze Tour de France zijn om onze allereerste etappe te winnen en Meintjes in de top 10 algemeen te krijgen”, zegt ploegleider Aike Visbeek via de kanalen van de ploeg.

Verder neemt de ploeg de Eritreër Biniam Girmay mee, evenals de Belgen Gerben Thijssen, Laurenz Rex en Kobe Goossens, de Fransman Hugo Page en de Duitser Georg Zimmermann.