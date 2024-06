Turner Schmidt voert olympische mannenploeg aan in Parijs

Nederlands meerkampkampioen Casimir Schmidt (28) voert deze zomer de Nederlandse mannenselectie aan bij de Olympische Spelen in Parijs. Naast Schmidt werden ook Loran de Munck, Frank Rijken, Jermain Grünberg en Martijn de Veer geselecteerd door bondscoach Dirk van Meldert.

“Op basis van de kwalificatieperiode hebben we deze vijf turners geselecteerd uit een sterke kerngroep van elf”, zegt bondscoach Dirk van Meldert. “Deze mannen gaan, samen met de reserves, in specifieke voorbereiding in Heerenveen. Ik heb veel vertrouwen in dit team.”

Amine Abaidi, Yazz Ramsahai en Rick Jacobs zijn aangewezen als niet meereizende reserves. “Ook zij hebben hun waarde en potentie laten zien tijdens de kwalificaties. Een reserverol hebben is lastig, maar we weten ook dat in het turnen een ongeluk in een klein hoekje zit. Zij blijven dus nauw betrokken bij het voorbereidingsproces, zodat ze direct kunnen instappen als de situatie daar om vraagt”, zegt Van Meldert.

Schmidt, die alle vier de olympische kwalificaties won, maakt zich op voor zijn eerste olympische deelname. In 2016 en 2020 liep Schmidt de Spelen mis. “Nu is het eindelijk mijn moment om te schitteren. Vanaf mijn vijfde, toen ik begon met turnen, was dit altijd mijn droom. Op mijn 28e heb ik die werkelijkheid gemaakt”, schrijft hij op Instagram.

Ook De Munck, Grünberg en De Veer maken in Parijs hun olympisch debuut. De Munck won in april EK-zilver op voltige.

Rijken maakte in 2016 al deel uit van de olympische selectie. De afgelopen maanden werkte Rijken, die in 2021 voor het laatst internationaal in actie kwam, aan een comeback. Die rentree zag hij afgelopen weekend beloond worden met NK-zilver in de meerkamp en inmiddels met een plek in de ploeg voor Parijs.

Tweevoudig olympiër Bart Deurloo (2016, 2020) ontbreekt in de selectie. Deurloo zette na de vierde en laatste kwalificatie zelf al min of meer een streep door een eventuele derde deelname aan de Spelen. De 33-jarige turner kende de afgelopen maand een matige kwalificatiereeks en voldeed aan rekstok niet aan de benodigde limieten.

De Nederlandse mannen plaatsten zich bij de WK van vorig jaar met een volledig team voor Parijs. De laatste keer dat er een mannenteam naar de Spelen afreisde, was in 2016 in Rio de Janeiro.

Voor de Nederlandse vrouwen staat op 6 juli nog een tweede kwalificatiewedstrijd op het programma. Daarna stelt bondscoach Jeroen Jacobs zijn ploeg samen.