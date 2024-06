Bokser Oesik staat gordel af en bezit niet meer alle wereldtitels

Bokser Oleksandr Oesik uit Oekraïne bezit niet langer alle wereldtitels in het zwaargewicht. Hij doet afstand van zijn IBF-kampioensgordel omdat hij geen kans ziet om tegen de Engelse uitdager Daniel Dubois te boksen. Dat meldt hij op zijn social media. Hij blijft wel wereldkampioen van de federaties WBA, WBO en IBO.

De 37-jarige Oesik versloeg vorige maand Tyson Fury in Saudi-Arabië. Daarmee kroonde hij zich tot de eerste bokser in bijna 25 jaar met alle wereldtitels in het zwaargewicht. Omdat hij is gecontracteerd voor een rematch met Fury ziet hij geen mogelijkheden om zijn IBF-kampioensgordel te verdedigen. Hij verwacht dat de eerstvolgende strijd om de wereldtitel van de IBF een volledige Britse ontmoeting wordt tussen Daniel Dubois en Anthony Joshua op 21 september in Wembley.

“Anthony en Daniel, luister, ik weet dat de IBF-gordel belangrijk voor jullie is. Het is mijn cadeau aan jullie op 21 september,” zegt Oesik in een video op X.