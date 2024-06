Een Tour van nu of nooit voor Roglic in nieuw tenue

Als kopman van de ploeg Red Bull – Bora-hansgrohe gaat Primoz Roglic een nieuwe poging doen de Tour de France op zijn erelijst bij te schrijven. In een nieuw tenue, met een prominente plaats voor de energiedrankfabrikant die tot nu toe als sponsor vooral actief was in de Formule 1 en het voetbal, begint in Florence de jacht op succes.

“Je kunt de uitslagen niet herschrijven”, zei teammanager Ralph Denk tegen persbureau dpa. Roglic verspeelde vier jaar geleden op de voorlaatste dag een zeker gewaande eindzege aan zijn landgenoot Tadej Pogacar. “Misschien kan hij nog revanche nemen. Veel tijd heeft hij niet meer. Misschien is het wel nu of nooit.”

Bij de nieuwe geldschieter, die het team de komende jaren verder naar de top wil brengen, werd woensdag het nieuwe shirt gepresenteerd en de samenstelling van de Tourploeg officieel bevestigd. Het team is volledig gebouwd rond Roglic, die deze winter overkwam van Jumbo-Visma, waarvoor hij drie keer de Vuelta won en vorig jaar nog zegevierde in de Giro d’Italia.

Australiër en voormalig Giro-winnaar Jai Hindley, de Rus Aleksandr Vlasov en de Italiaan Matteo Sobrero zijn de renners die de 34-jarige Sloveen in het hooggebergte moeten bijstaan. In de minder lastige etappes moeten de Duitser Nico Denz, de Luxemburger Bob Jungels, de Oostenrijker Marco Haller en de Nederlander Danny van Poppel ervoor zorgen dat hun kopman niets overkomt.

De concurrentie is sterk, weet teambaas Denk, die met name Giro-winnaar Pogacar vreest. “Als hij met zijn Giro-vorm afreist, wordt het zwaar. Maar het zijn drie weken met tal van hindernissen. En dan bedoel ik niet alleen de bergen. Het is een wedstrijd op het hoogste stressniveau.”

Met de komst van Red Bull komt zijn ploeg financieel op het niveau van UAE Team Emirates, de dure ploeg rond Pogacar. Het Duitse team gaat zich voor volgend seizoen versterken. Denk denkt daarbij niet aan Pogacar of tweevoudig Tourwinnaar Jonas Vingegaard. “Het liefst ontdekken we een jonge renner en laten we hem zich zo ontwikkelen dat hij over drie, vier jaar de Tour wint.”