Goede dagen geven Tourdebutant Evenepoel vertrouwen

Met één oog gericht op de EK-wedstrijd van de Rode Duivels stelde Remco Evenepoel met name de Belgische media drie dagen voor de start van de Tour de France gerust. De kopman van Soudal Quick-Step is hersteld nadat hij ziekjes moest afzeggen voor de titelstrijd van zijn land. “Ik heb een paar goede dagen gehad”, vertelde de jonge Belg in een online persgesprek.

Evenepoel, die als jeugdvoetballer een verleden heeft bij PSV en Anderlecht, verzocht het niet te lang te maken en hield de wedstrijd tussen België en Oekraïne nauwlettend in de gaten. “Ik voel me goed. Het was goed weer in België. Dat is altijd welkom.”

Ook Evenepoel behoorde tot de slachtoffers van de massale valpartij in april in de Ronde van Baskenland. Waar de Deen Jonas Vingegaard, de renner met de zwaarste verwondingen, pas in de Tour zijn rentree maakt, reed Evenepoel na de val het Critérium du Dauphiné. “Die val was een tegenslag. Daardoor heb ik wel een paar stappen terug moeten zetten. Maar ik heb goed op hoogte kunnen trainen en moet blij zijn hoe de afgelopen weken verlopen zijn. Ik denk dat ik mezelf niets hoef te verwijten. Ik heb genoeg getraind en ben gefocust. Ik sta hier in de naar omstandigheden best mogelijke vorm.”

De Sloveen Tadej Pogacar is ook voor Tourdebutant Evenepoel de te kloppen man de komende drie weken. “Zeker met wat hij in de Giro heeft laten zien, waarbij hij niet eens heel diep hoefde te gaan.” De nog altijd maar 24-jarige Belg zal in de koers moeten groeien. “En dat zal best zwaar zijn, want de eerste en de vierde etappe zijn meteen al heel zwaar.” Zo is de rit van Florence naar Rimini op de openingsdag al meteen een soort Ardenner klassieker. Iets voor Evenepoel dus, maar die maakt zich weinig illusies. “De laatste dertig kilometer gaan naar beneden. Alleen met een solo zou ik daar kunnen winnen, maar dat lijkt me op de eerste dag niet heel verstandig.”

Evenepoel noemt de Deen Mads Pedersen de favoriet voor de eerste gele trui. “Zeker na hoe ik hem zag klimmen in de Dauphiné. Ook voor Wout van Aert of Mathieu van der Poel lijkt het me een mooie rit. Maar veel zal afhangen of de ploeg van Pogacar er niet meteen invliegt. Als ze dat doen komt er een hele kleine groep aan.”