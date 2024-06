Golfer Luiten: verbijsterend dat ik niet naar Spelen mag

Golfer Joost Luiten is verbolgen over het besluit van sportkoepel NOC*NSF dat hij niet naar de Olympische Spelen in Parijs mag. “Ze hebben daar absoluut geen verstand van golf. Het is gewoon verbijsterend dat ze zeggen dat ik niet in de top 8 kan eindigen op de Spelen”, schrijft hij op Instagram.

Luiten benadrukt dat hij volgens de olympische criteria en die van de internationale golffederatie is gekwalificeerd voor de Spelen, maar dat hij niet heeft voldaan aan de nationale eisen van NOC*NSF. “Ze denken niet dat ik een kans heb om bij de beste acht te eindigen in een veld van zestig spelers, ook al ben ik in de achttien jaar dat ik nu prof ben in bijna 20 procent van de toernooien in de top 10 geëindigd. En dat waren toernooien met 156 deelnemers”, schrijft hij.

Luiten bekritiseert ook de gewijzigde kwalificatie-eisen in het najaar van 2023. Toen kregen de Nederlandse golfers een extra mogelijkheid om zich te plaatsen voor de Spelen in Parijs. Kwalificatie was ook mogelijk als Nederlanders in de top 8 eindigden in een van tevoren vastgestelde reeks toernooien met een sterk deelnemersveld. “Als ze die criteria vanaf het begin in juni 2023 hadden gehad, zou ik me in twee afzonderlijke evenementen hebben gekwalificeerd. Dat is voor mij nog pijnlijker. Het is typisch Hollands, ze begrijpen bij de sportkoepel alleen de echte Nederlandse sporten, maar duidelijk niet golf.”

Luiten was er op de Spelen van Rio in 2016 wel bij. Hij eindigde toen als 27e.