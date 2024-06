Golfers Luiten, Van Driel en Weber mogen niet naar Spelen Parijs

Joost Luiten, Darius van Driel en Dewi Weber mogen niet meedoen aan het olympisch golftoernooi in Parijs. De drie Nederlandse topspelers hebben zich wel gekwalificeerd volgens de officiële internationale ranking, maar hebben niet voldaan aan de aanvullende eisen van NOC*NSF. De sportkoepel meent dat de golfers geen redelijke kans hebben om bij de beste acht te eindigen.

Het betekent dat alleen Anne van Dam volgende maand in Parijs aan de start komt. De Nederlandse Golf Federatie NGF laat in een nieuwsbericht op de website weten teleurgesteld te zijn.

Luiten, die in 2021 wel meedeed op de Spelen van Tokio, heeft deze maand nog bij de sportkoepel tevergeefs bepleit voor de uitzending van het trio. Hij benadrukte dat golf een onvoorspelbare sport is, waarin ook een speler die buiten de top 100 van de wereldranglijst staat zomaar een medaille kan winnen.

Van Dam was er in 2021 ook bij in Tokio. Ze eindigde als 57e in een veld van zestig deelneemsters. Het olympisch golftoernooi in Parijs voor de vrouwen vindt plaats van 7 tot en met 10 augustus. Plaats van handeling is golfbaan Le National.