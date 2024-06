Gracenote verwacht recordaantal goud voor Nederland op Spelen

De Nederlandse sporters mogen hopen op een recordaantal gouden medailles tijdens de Olympische Spelen. Dat voorspelt sportdatabureau Nielsen’s Gracenote dertig dagen voor het begin van de Spelen. Nederland zou in Parijs goed zijn voor zeventien keer goud, vijf meer dan het record van de Spelen van Sydney in 2000.

Met zeventien gouden medailles zou Nederland alleen de Verenigde Staten (37), China (36) en gastland Frankrijk (29) boven zich hoeven dulden.

Nederland zou volgens het sportdatabureau in totaal 34 medailles kunnen veroveren, waarmee het land op de negende plaats van de virtuele medaillespiegel voor Parijs staat. Naast de zeventien gouden plakken mogen de sporters hopen op acht keer zilver en negen keer brons. Het recordaantal medailles van 36 werd drie jaar geleden in Tokio gevestigd.

Op vier van de laatste zes Spelen waren de Nederlandse sporters succesvol in elf tot dertien sporten. Volgens Gracenote zal dit mogelijk ook zo zijn in Parijs. Al is de verwachting dat de roeiers, baanwielrenners en atleten voor de meeste successen zullen zorgen.

De sporters uit de Verenigde Staten staan bovenaan de virtuele medaillespiegel met 123 medailles, tien meer dan in Tokio. China (87) volgt op de tweede plaats, voor Groot-Brittannië (62) en Frankrijk (56).