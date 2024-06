Pogacar in beste vorm ooit naar Tour de France

De volgers van de Tour de France krijgen de komende weken de beste Tadej Pogacar te zien. Dat belooft de 25-jarige Sloveen van wielerploeg UAE Team Emirates in een vooruitblik op de website van zijn ploeg. “Ik heb de benen getest en ik denk dat ik me nooit beter heb gevoeld op de fiets”, zegt de tweevoudig winnaar die een maand geleden de Giro d’Italia al op zijn naam schreef.

Pogacar gaat voor de ‘dubbel’: de eindzege in Giro en Tour in één jaar, voor het laatst gerealiseerd in 1998 door de Italiaan Marco Pantani. “De Giro winnen was al heel bijzonder. Zeker de manier waarop, met zo’n sterk optreden van de ploeg ook. Ik vond het fijn om het met mijn ploeggenoten te vieren. We waren heel lang samen, ook vooraf op trainingskamp. Ze betekenen heel veel voor me.”

Pogacar nam even rust, thuis in Monaco en genoot van het leven. “Maar na een week waarin ik hooguit naar een koffietentje fietste en terug, wilde ik al weer serieus trainen. Al weet ik dat het belangrijk is rust te pakken, zowel mentaal als fysiek. Toen ik weer begon was ik fris.”

Vorig jaar kende hij een gemankeerde voorbereiding door een val in het voorjaar in Luik-Bastenaken-Luik. “Het was heel anders dan nu. Ik miste het vertrouwen en voelde ook dat er een moment zou komen in de Tour dat ik zou instorten.” Dat gebeurde na rit 16, de individuele tijdrit waarin Jonas Vingegaard duidelijk de sterkste was. Een dag later verloor Pogacar in een bergrit meer dan zeven minuten op de Deen, die de Tour voor het tweede jaar op rij won.

Vingegaard is hersteld van een zware val in april in de Ronde van Baskenland. “Ik denk dat we gewoon een sterke Jonas gaan zien”, zegt Pogacar, die in het Critérium du Dauphiné twee andere concurrenten – de Belg Remco Evenepoel en de Sloveen Primoz Roglic – goed zag rijden. “Ze zullen hier allemaal in topvorm aan de start staan.”