Red Bull vreest ook in Oostenrijk voor snelle Norris

Red Bull verwacht komend weekend in de Grote Prijs van Oostenrijk weer een snelle Lando Norris. Dat zei teambaas Christian Horner in aanloop naar de race op het circuit in Spielberg, dat eigendom is van de energiedrankfabrikant. Drievoudig wereldkampioen Max Verstappen wist Norris afgelopen zondag in de Grote Prijs van Spanje nipt voor te blijven en zijn zevende zege van dit jaar te boeken, maar de Nederlander gaf na afloop wel toe dat de Brit de snelste auto had.

“We verwachten dat McLaren en Lando weer snel zullen zijn”, zei Horner. “Van Ferrari en Mercedes weet ik het niet. Als je kijkt naar het gat met die jongens na de race in Spanje, was het vrijwel gelijk aan vorig jaar. Degene die een stap verder is gegaan, is Lando. We moeten op dit moment heel hard vechten voor de overwinningen en we moeten als team op de toppen van ons kunnen werken. Dat is de Formule 1, dat is zoals het hoort.”

De Grote Prijs van Oostenrijk is de elfde ronde van de Formule 1 van dit jaar en bevat evenals vorig jaar een sprintrace. Verstappen won vorig jaar zowel de sprint als de hoofdrace op de Red Bull Ring. Hij leidt ook dit jaar in het kampioenschap en heeft 69 punten voorsprong op Norris, die tweede staat.