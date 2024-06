Tennisser De Jong uitgeschakeld in kwalificaties Wimbledon

Jesper de Jong is in de tweede ronde van de kwalificaties van Wimbledon uitgeschakeld. De nummer 119 van de wereld verloor in drie sets van de Japanner Sho Shimabukuro met 6-7 (3) 6-4 6-7 (8).

De 24-jarige De Jong versloeg maandag Denis Kudla in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi. Die Amerikaan bereikte in 2015 nog de vierde ronde op Wimbledon. De Jong kon zich amper voorbereiden op zijn eerste en enige grastoernooi van dit jaar. Zaterdag speelde hij nog de eindstrijd van een challengertoernooi in het Italiaanse Sassuolo op gravel.

Door de nederlaag van De Jong komen er bij de kwalificaties geen Nederlanders meer in actie. Tim van Rijthoven werd maandag op de eerste dag direct uitgeschakeld. Bij de vrouwen verloren Suzan Lamens en Arianne Hartono dinsdag allebei hun wedstrijden in de eerste ronde.

Het hoofdtoernooi van Wimbledon begint maandag.