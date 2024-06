Turners gaan in Parijs voor teamfinale en individuele finales

De Nederlandse turners gaan bij de Olympische Spelen in Parijs voor een plek in de teamfinale. Daarvoor is een plek bij de beste acht landenteams vereist. Dat zei bondscoach Dirk van Meldert tijdens een persmoment op sportcentrum Papendal.

“We hebben drie doelen in Parijs”, zei Van Meldert. “Allereerst is dat het halen van de teamfinale. Daarvoor hopen we bij de beste acht teams te eindigen. Daarnaast willen we ook nog een individuele meerkamp- en toestelfinale halen.”

Voor de teamfinale verwacht Van Meldert dat een score tussen de 248 en 250 punten nodig is. “In de eerste plaats gaat het voor ons om het team. Per toestel komen vier turners in actie, waarbij de beste drie scores tellen. We hopen dat met de juiste opstelling per toestel de top acht haalbaar is.”

De Nederlandse mannenploeg in Parijs bestaat uit Casimir Schmidt, Loran de Munck, Jermain Grünberg, Frank Rijken en Martijn de Veer.

Met de elfde plek op het WK van vorig jaar plaatste de Nederlandse mannenploeg zich met een volledig team voor Parijs. De laatste keer dat een mannenteam naar de Spelen afreisde, was in 2016 in Rio de Janeiro. Destijds eindigde de Nederlandse ploeg als tiende in de landenwedstrijd.

De vrouwen turnen op 6 juli nog een tweede kwalificatie, waarna de ploeg bekend wordt gemaakt.