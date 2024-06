Bondscoach Aron Royé van de mannen in het 3×3 basketbal heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Olympische Spelen in Parijs. Het zijn Jan Driessen, Dimeo van der Horst, Arvin Slagter en Worthy de Jong. Deze spelers wisten zich in mei op het OKT in Japan te kwalificeren voor Parijs.

Driessen en De Jong maken hun olympisch debuut. Slagter en Van der Horst waren er drie jaar geleden al bij op de Spelen in Tokio, toen de 3×3-basketballers tot de kwartfinales reikten.

“Met Jan als ‘big guy”, Dimeo als allround speler, Arvin als schutter en Worthy als creatieve alleskunner gaan de mannen op jacht naar een medaille”, meldt de basketbalbond op de website van de NBB.