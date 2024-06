Zwemlegende Phelps ziet ‘diepgewortelde’ problemen bij WADA

Zwemlegende Michael Phelps heeft uitgehaald naar het mondiale antidopingbureau WADA tijdens een getuigenis bij een panel van het Amerikaanse Congres. De winnaar van 23 gouden olympische medailles vindt dat het WADA tekortgeschoten is in de afhandeling van een Chinese dopingzaak. In die kwestie ontliepen 23 zwemmers een schorsing ondanks een positieve dopingcontrole vlak voor de Olympische Spelen van Tokio in 2021.

“Het is mij duidelijk dat alle pogingen tot hervorming bij het WADA zijn mislukt”, zei Phelps tegen een gehoor van Congresleden. “Er zitten nog steeds diepgewortelde problemen in het systeem die keer op keer schadelijk blijken voor de integriteit van de internationale sport en het recht van atleten op eerlijke concurrentie.”

De 23 Chinese zwemmers testten in aanloop naar de Spelen van Tokio positief op trimetazidine, een middel dat in een hartmedicijn zit en prestatiebevorderend werkt. Alle zwemmers ontliepen een schorsing, omdat het wereldantidopingbureau WADA de bevindingen van de Chinese dopingautoriteit niet kon weerleggen. Die meldde dat de sporters het middel buiten hun schuld hadden binnengekregen via besmette voeding. Enkele van die zwemmers behaalden niet veel later medailles in Tokio, waaronder tweemaal goud door vlinderslagspecialiste Zhang Yufei.

Het verhaal van de positieve test kwam pas in april naar buiten via de Duitse zender ARD en The New York Times. Die krant berichtte onlangs dat drie van de betrokken zwemmers eerder al betrapt waren op het gebruik van het eveneens verboden clenbuterol. Vooral vanuit de Verenigde Staten kwam na het eerste verhaal al veel kritiek op het besluit van het WADA de zwemmers onbestraft te laten.