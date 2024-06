Australische zwemster Campbell stopt na missen Spelen

De Australische zwemster Cate Campbell heeft haar afscheid aangekondigd. De 32-jarige Campbell, die jarenlang een concurrente was van onder anderen Ranomi Kromowidjojo, wist zich niet te plaatsen voor de Olympische Spelen van Parijs. Het hadden haar vijfde Spelen moeten worden.

“Ik heb alles gegeven wat ik in me had om mee te kunnen doen aan mijn vijfde Olympische Spelen. En daarom is er, zelfs bij een mislukking, sprake van trots”, zei Campbell in een verklaring. “Het is een lange en wilde rit geweest en ik zou het voor geen goud hebben willen missen. Ik kan niet wachten om de ‘Australian Dolphins’ en de rest van het Australische olympische team in Parijs aan te moedigen.”

Campbell liep eerder deze maand tijdens de Australische trials olympische plaatsing mis voor de 50 en 100 meter vrije slag.

Campbell won vier keer goud op de Olympische Spelen, allemaal op estafetteonderdelen. Ze zwom bovendien zeven wereldrecords.