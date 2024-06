Beachvolleyballer Meeuwsen beëindigt deze zomer loopbaan

Robert Meeuwsen (36) stopt deze zomer met beachvolleyballen. Hij gaat zich richten op nieuwe uitdagingen en zijn maatschappelijke carrière, aldus de Nederlandse volleybalbond. Het EK, half augustus op Nederlandse bodem, wordt zijn laatste toernooi.

In 2013 werd Meeuwsen wereldkampioen, samen met Alexander Brouwer. Het duo werd later dat jaar verkozen tot Sportploeg van het Jaar. Op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro pakten Meeuwsen en Brouwer een bronzen medaille.

“Er zijn weinig teams die het zo lang met elkaar volhouden. We hebben de oplossing altijd binnen ons team gezocht en nooit bij andere partners”, aldus Meeuwsen via de bond. “Daarin lag onze kracht en dit is voor mij heel dierbaar geweest. Alex begreep mijn beslissing om te stoppen direct. We kijken vooral terug op de mooie momenten.”

Meeuwsen wist zich dit jaar niet te plaatsen voor de Spelen van Parijs. “Een zuur einde. Er zijn gewoon twee andere teams die het heel goed doen. Beter dan wij. Ik moet ze alle credits geven. Die gasten hebben het fantastisch gedaan”, aldus Meeuwsen.

Het EK beachvolleybal wordt van 13 tot en met 18 augustus gehouden in Den Haag, Apeldoorn en Arnhem.