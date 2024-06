Murray hervat training na operatie en hoopt op Wimbledon

Tennisser Andy Murray heeft Wimbledon nog niet uit zijn hoofd gezet, ondanks berichten dat hij zich al zou hebben teruggetrokken. De Schot is geopereerd aan zijn rug en traint weer.

De ATP meldde eerder dat de tweevoudig Wimbledon-winnaar het toernooi zou overslaan, maar die post werd snel verwijderd. Murray heeft naar eigen zeggen nog niets besloten: “Ik wacht tot de laatste minuut om te kijken of ik kan spelen. Ik heb het recht dat te doen”, zei de 37-jarige Murray tegenover Britse media.

“Het is niet duidelijk of ik 100 procent klaar ben om te spelen. Dat is de situatie. Maar het is waarschijnlijker om nu te zeggen dat ik het enkelspeltoernooi niet ga halen.” Het is geen geheim dat hij sowieso graag meedoet in het dubbelspel, samen met zijn broer Jamie.

Murray trok zich vorige week terug bij het toernooi van Queen’s. Hij moest opgeven in zijn partij tegen de Australiër Jordan Thompson. Direct daarna onderging hij een operatie. “Het is de vraag of ik het risico wil nemen”, zegt Murray, die waarschijnlijk bezig is aan zijn laatste seizoen als prof, over zijn Wimbledon-deelname dit jaar.

Het derde grandslamtoernooi van het jaar start op 1 juli.