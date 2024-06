Onderzoek naar ‘control room’ wielerploeg Visma in Tour

De internationale wielrenunie UCI onderzoekt of wielerploeg Visma – Lease a Bike met de donderdag gepresenteerde zogenoemde ‘control room’ de regels overtreedt. Het team rond tweevoudig Tourwinnaar Jonas Vingegaard maakte niet zonder trots bekend de komende dagen in de Tour een minibus bij zich te hebben. Die is, zo meldde de ploeg, “gevuld met state of the art technologie en apparatuur die zal fungeren als een centraal verzamelpunt van real-time data tijdens de Tour de France.”

“We bekijken momenteel of dit idee in overeenstemming is met de regelgeving”, meldt de UCI. “Met name met betrekking tot het vastleggen en verzenden van gegevens.”

Visma, gespecialiseerd in bedrijfssoftware, heeft samen met cosponsor BetCity, een aanbieder van onlinesportweddenschappen, de control room bedacht. Daarin worden, zo meldt de ploeg, real-time algemeen beschikbare gegevens geanalyseerd. De ploeg stelt met hulp van bijvoorbeeld tv-beelden, weersinformatie en wedstrijdradio tactische beslissingen te optimaliseren.

De UCI bewaakt de integriteit van de sport, zo stelt de bond. Zo mogen geen data van de renners zelf, zoals hartslag, vermogen en snelheid, rechtstreeks naar de ploegleider worden gestuurd.

Teambaas Richard Plugge verklaarde tegenover Wielerflits zich geen zorgen te maken. “Wij overtreden hiermee de regels niet.”