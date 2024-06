Oud-tennisster Muguruza directrice WTA Finals

Oud-tennisster Garbiñe Muguruza is benoemd tot toernooidirectrice van de WTA Finals. De Spaanse, tweevoudig grandslamkampioene en in 2021 winnares van de WTA Finals, maakte in april bekend te stoppen met tennissen.

De komende drie edities van het eindejaarstoernooi worden in Saudi-Arabië gespeeld. “Ik weet hoe speciaal dit evenement is voor onze topspelers en ik heb ook de potentie ervan gezien om gemeenschappen over de hele wereld te inspireren”, aldus de voormalig nummer 1 van de wereld in een verklaring.

De 30-jarige Muguruza won Roland Garros in 2016 en was een jaar later de beste op Wimbledon.

Dit jaar wordt het eindejaarstoernooi WTA Finals, bedoeld voor de beste acht speelsters van het seizoen, van 2 tot en met 9 november gespeeld in Riyadh.