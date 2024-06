Spanje stuurt bomexperts naar Parijs tijdens Spelen

De Spaanse politie stuurt ruim driehonderd agenten naar Parijs om daar deze zomer te helpen tijdens de Olympische Spelen. Het gaat vooral om bomexperts en speciale speurhondenteams. Frankrijk is ondertussen nog steeds in de hoogste staat van paraatheid uit angst voor aanslagen.

De 313 manschappen komen naar Parijs na een verzoek van de Franse regering. De Spelen brengen een grote veiligheidsoperatie met zich mee. In totaal worden zo’n 45.000 agenten ingezet in de regio Parijs. Tijdens het evenement zijn er ook nog eens 18.000 militairen op de been, die bijvoorbeeld ook het luchtruim beschermen.

Ook agenten uit andere landen helpen Frankrijk met het waarborgen van de veiligheid.

De Olympische Spelen beginnen op 26 juli en duren tot en met 11 augustus.