Verstappen blijft ook zonder de snelste auto Red Bull trouw

Max Verstappen blijft Red Bull trouw, ook al heeft het Formule 1-team van de drievoudig wereldkampioen op dit moment niet meer de snelste auto. De Nederlander was daar duidelijk over in de persconferentie voorafgaande aan het raceweekeinde op de Red Bull Ring in Oostenrijk.

“Het werkt niet zo in de Formule 1 dat je opeens kunt zeggen: tot ziens en dit was het”, antwoordde hij op de vraag of hij Red Bull zou verlaten als hij niet meer in de snelste auto rijdt. “Ik heb een contract voor de lange termijn en ik voel me thuis bij dit team. We zijn al hard aan het werk voor de auto van volgend jaar en werken aan verbeteringen, dus dat moet genoeg zeggen over waar ik volgend jaar rijd.”

Verstappen is de afgelopen tijd veelvuldig genoemd als opvolger van Lewis Hamilton, die aan het einde van dit jaar Mercedes verruilt voor Ferrari. Teambaas Toto Wolff heeft herhaaldelijk gezegd dat de Nederlander welkom is en Mercedes-topman Ola Källenius liet afgelopen weekend in Spanje weten dat het team graag van de diensten van Verstappen gebruik zou maken. “Hem staat het zilver van ons ook goed” zei hij op Sky TV.