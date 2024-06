Williams plukt toptechnici weg bij rivalen in Formule 1

Het Formule 1-team van Williams heeft vijf vooraanstaande technici weggehaald bij rivalen uit de Formule 1. Meest in het oog springende aanwinst is Matt Harman, die is aangenomen als directeur ontwerp. Hij is al 24 jaar werkzaam in de Formule 1 en werkte eerder bij Mercedes en Alpine.

De andere nieuwelingen zijn Fabrice Moncade (ex-Ferrari), Juan Molina (Haas en Red Bull), Steve Winstanley (Red Bull) en Richard Frith (Alpine). De Britse renstal neemt dit jaar in totaal 26 nieuwe mensen aan die de technische afdeling komen versterken. Het team onderstreepte de ambitie om terug te keren aan de top van de Formule 1 en weer wereldtitels te winnen.

Williams becijferde in een persmededeling dat de vijf nieuwe technische leiders goed zijn voor bij elkaar dertien wereldtitels bij de coureurs en twaalf wereldtitels bij de constructeurs.

“Ik ben blij dat we deze geweldige mensen bij Williams mogen verwelkomen” zei teambaas James Vowles. “We zijn op een missie om ons een weg terug naar het front te vechten en het feit dat we ervaren, kampioenschapwinnend talent van andere teams kunnen aantrekken, getuigt van een groot geloof in de reis die we maken.”