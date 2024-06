Griekspoor tegen Carreno Busta op Wimbledon, in deel Sinner

Tallon Griekspoor neemt het in de eerste ronde van Wimbledon op tegen Pablo Carreño Busta. De Spanjaard, ooit de mondiale nummer 10, is door blessureleed afgezakt naar plek 796 op de wereldranglijst. Mocht Griekspoor de derde ronde halen, dan neemt hij het mogelijk op tegen de als eerste geplaatste Italiaan Jannik Sinner.

Botic van de Zandschulp werd gekoppeld aan de Brit Liam Broady, de nummer 146 van de wereld. Broady ontving van de organisatie een wildcard.

Sinner treft in de eerste ronde de Duitser Yannick Hanfmann. Mocht hij winnen, dan is mogelijk landgenoot Matteo Berrettini zijn tegenstander. In 2022 was Berrettini nog halvefinalist. Titelhouder Carlos Alcaraz treft de Est Mark Lajal, een qualifier. Alcaraz opent het schema maandag op het Centre Court.

In het vrouwentoernooi speelt Arantxa Rus tegen de Chinese Yue Yuan, de mondiale nummer 38. Mocht Rus de eerste ronde overleven, dan ontmoet ze mogelijk de als negende geplaatste Griekse Maria Sakkari. De Poolse Iga Swiatek krijgt de Amerikaanse Sofia Kenin, in 2020 winnares van de Australian Open, tegenover zich. De Tsjechische Marketa Vondrousova, de winnares van vorig jaar, werd gekoppeld aan Jéssica Bouzas Maneiro uit Spanje.

Wimbledon begint maandag.