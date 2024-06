Horner ergert zich aan Mercedes en drijft spot met Jos Verstappen

Red Bull-baas Christian Horner ergert zich aan de openlijke interesse van Mercedes in Max Verstappen. “Je moet je afvragen wat hun motieven zijn. En als Mercedes een Verstappen wil, dan is Jos waarschijnlijk beschikbaar”, zei de Britse teambaas.

Daarmee zet hij de relatie met de vader van Max verder op scherp. De twee liggen elkaar niet en verschillen regelmatig van mening. Mercedes-baas Toto Wolff reageerde gevat op de suggestie van Horner om Jos Verstappen te contracteren: “Dat is ook niet slecht”, zei de Duitser.

Mercedes is voor het komende Formule 1-seizoen nog op zoek naar een nieuwe coureur. Lewis Hamilton vertrekt namelijk naar Ferrari, waardoor er een stoeltje vrijkomt naast George Russell. De Duitse renstal ziet Verstappen graag komen, maar volgens Horner is dat geen optie: “De vraag voor Mercedes is wie het gat gaat vullen, maar het is zeker niet Max.” Verstappen zelf zegt ook bij Red Bull te blijven.

De Formule 1-karavaan is dit weekend in Oostenrijk, waar zondag de Grand Prix wordt verreden. Vrijdagmiddag verzekerde Verstappen zich nog van poleposition in de sprintrace, die zaterdag gepland staat.