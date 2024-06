Ook Deense renner Pedersen herstelde van covid kort voor de Tour

Net als tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar heeft de Deense renner Mads Pedersen in aanloop naar de Tour de France een covidinfectie gehad. Dat vertelde de groenetruikandidaat van Lidl-Trek op een persmoment van zijn ploeg.

Pedersen (28) was een van de renners van Lidl-Trek die eerder deze maand covid-19 opliepen tijdens de Franse rittenkoers Critérium du Dauphiné. De Britse klassementsrenner Tao Geoghegan Hart moest door de covidbesmetting afzeggen voor de Tour, Pedersen verschijnt wel aan de start.

“Ik had geluk, ik had er niet veel last van”, zei Pedersen over zijn ziekte. Pedersen won zowel in 2022 als 2023 een etappe in de Tour.