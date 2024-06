Sprinter Jakobsen wil in de Tour van een negen een tien maken

Het leven is voor Fabio Jakobsen altijd een negen waard, ongeacht of de sprinter van dsm-firmenich PostNL straks een sprint wint in de Tour de France of niet. “Wielrennen en presteren moeten zorgen voor dat laatste punt”, vertelt de sprinter in de tuin van het buiten Florence rustig gelegen Hotel Chianti.

Het zwembad lonkt, maar Jakobsen (27) wacht een trainingsrit en daarna vooral rusten. Donderdag was een (te) lange dag op de been voor de renners die al vroeg naar Florence moesten en uren kwijt waren met de teampresentatie. “Mooi, maar lang inderdaad.”

Van Jakobsen mag de Tour beginnen, met maandag de eerste kans voor de sprinters. Bij zijn debuut in 2022 won hij meteen een rit, maar vorig jaar moest hij na een val vroegtijdig naar huis. Net als dit voorjaar in de Giro. Het zorgt voor twijfels bij de buitenwereld over het niveau van de in Heukelum opgegroeide renner. “Ik hoef de kritiek niet te lezen, ik weet meestal zelf twee seconden na de finish al wat er mis is gegaan.”

Hij stapte deze winter over naar dsm-firmenich, de ploeg die de ambitie uitsprak een zogenoemde sprinttrein rond Jakobsen te willen perfectioneren. Een tweede plaats in Nokere Koerse is tot nu toe een schamel resultaat. “Ik zat ook wel met vragen na het voorjaar. Een nieuwe ploeg, nieuw materiaal, dat kost tijd.”

In de Giro d’Italia schoot hij tekort. Al voor zijn val in de elfde etappe kwam hij nooit in de buurt van de ereplaatsen. “Nokere paste me toch iets beter dan die klimmetjes in Italië.” Anderhalve maand later is hij iets lichter. “En ik heb wat meer getraind op van A naar B fietsen”, klinkt het cryptisch. “Al ben ik uiteraard niet gestopt met sprinten. Maar we hebben wat accenten veranderd. Nu gaan we zien wat dat oplevert. We zijn hier met een sterke ploeg en hebben hier naartoe gewerkt.”

In de finale doen eerst de Duitser John Degenkolb en Nils Eekhoff het werk, daarna is het aan Bram Welten om Jakobsen in een kansrijke positie af te leveren. “En dan moet ik laten zien hoe snel ik ben.”

Van de negen een tien maken, is het doel. “Maar lukt dat niet dan zal ik altijd kunnen relativeren. Sport is alles voor mij, maar wel dat laatste puntje. Als iedereen rond mij gezond is en gelukkig en het naar zijn zin heeft, dan is dat voldoende voor mij.”