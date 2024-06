Vader en zoon James eindelijk samen bij LA Lakers

Los Angeles Lakers heeft in de draft van de NBA Bronny James vastgelegd, de 19-jarige zoon van basketballegende LeBron James (39). Hierdoor kunnen vader en zoon binnenkort samen op het veld staan. Het zou voor het eerst in de geschiedenis van de Amerikaanse basketbalcompetitie zijn dat een vader-zoon-duo in één team te zien is.

Vader LeBron speelt sinds 2018 voor de Lakers en geldt op bijna 40-jarige leeftijd nog steeds als een van de beste basketballers ter wereld. “Legacy”, schreef de superster op Instagram na de selectie van zijn zoon. Hij postte een foto in een basketbalzaal met Bronny als kind naast zich.

‘King James’ maakt zich op voor zijn 22ste seizoen in de NBA. Hij heeft vaak gezegd dat hij voor het einde van zijn carrière graag samen wil spelen met zijn zoon. Lakers-legende Magic Johnson noemde de draft “een historisch moment”.

Bronny James speelde in het Amerikaanse collegebasketbal als guard voor de University of Southern California waar hij met gemiddeld 4,8 punten weinig indruk maakte. Basketbalkenners betwijfelen of LeBron James Jr, zoals hij voluit heet, de capaciteiten heeft om het in de NBA te maken. Hij zou ook lengte missen (1,88 meter). Bovendien onderging hij vorig jaar een hartoperatie nadat hij een hartstilstand had gekregen. De dokters gaven hem daarna wel opnieuw toestemming om op het hoogste niveau te spelen.