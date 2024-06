Water in Seine maand voor Spelen nog te vervuild om te zwemmen

Het water in de Seine is een maand voor de Olympische Spelen nog altijd te vervuild om erin te kunnen zwemmen. Dat is gebleken uit een rapport dat vrijdag werd gepubliceerd. Tijdens de Spelen vinden de triatlon en het openwaterzwemmen plaats in de Seine.

“De kwaliteit van het water blijft verslechterd als gevolg van een ongunstige combinatie van regen, hoge stroming, weinig zonneschijn, temperaturen onder de seizoensnormen en vervuiling”, valt er te lezen in het rapport.

De waterkwaliteit van de Seine is al langer een punt van zorg. In april beloofde de Franse minister van Sport, Amélie Oudéa-Castéra, dat er schoon water is voor de Spelen. Ze opende twee maanden geleden een zuiveringscentrale bij de rivier de Marne, die ten oosten van Parijs in de Seine stroomt. Die moet ervoor zorgen dat schoon water vanuit de Marne in de Seine komt. De Franse autoriteiten hebben al ongeveer 1,4 miljard euro uitgegeven aan het verbeteren van rioolwaterzuiverings- en regenwatervoorzieningen rond Parijs.

De Olympische Spelen beginnen over precies vier weken.