Atlete Miller-Uibo kan olympische titel 400 meter niet verdedigen

Shaunae Miller-Uibo kan haar olympische titel op de 400 meter niet verdedigen tijdens de Olympische Spelen. Volgens de atletiekbond van de Bahama’s heeft de 30-jarige atlete een blessure opgelopen. Ze miste daardoor de finale van de 400 meter op de trials, het moment om kwalificatie voor de Spelen af te dwingen.

“Ze is de lieveling van de sport en ze zal gemist worden. Helaas heeft ze last van enkele blessures”, zei voorzitter Drumeco Archer van Bahamas Association of Athletic Associations.

Ook op de Spelen van 2016 won Miller-Uibo de 400 meter.