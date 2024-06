Bardet bedankt ploeggenoot Van den Broek: hij verdiende te winnen

Romain Bardet bedankte na het behalen van de etappezege in de openingsrit van de Tour de France ploeggenoot Frank van den Broek uitvoerig. “Zonder hem had ik het niet gered”, zei de 33-jarige Fransman die in zijn laatste Tour voor het eerst de gele trui mocht aantrekken.

“Frank was absoluut geweldig. Eigenlijk zou hij morgen ook de helft van de gele trui moeten dragen”, vond Bardet. “Ik heb niet zo veel met hem gereden, maar we deelden een kamer op het trainingskamp. Toen kon ik al voelen dat hij iets speciaals had. Hij is de Tour de France begonnen alsof het iedere andere wedstrijd is en heeft zijn potentie getoond.”

Volgens Bardet had geen andere combinatie zo goed gewerkt. “Hij verdient de overwinning net zo veel als ik. Ooit de gele trui dragen was een van de dromen in mijn carrière. Dit is geweldig. We hebben dit met z’n allen gedaan en Frank in het bijzonder. Wat hij voor me heeft gedaan betekent alles voor me.”