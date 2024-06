Bardet heeft zege volgens ploeg aan Van den Broek te danken

Romain Bardet dankt heel veel van zijn zege aan ploeggenoot Frank van den Broek. Dat vindt ploegleider Matt Winston van dsm-firmenich PostNL na de geslaagde vlucht van de twee renners van zijn ploeg. Van den Broek eindigde in Rimini nog net als tweede voor de Belg Wout van Aert, die de sprint van het aanstormende uitgedunde peloton won.

“Frank was geweldig”, zei Winston. “Het is zijn eerste grote ronde en zijn eerste dag in de Tour de France. Hij zat meteen in de ontsnapping en moest wachten totdat de race naar hem toe zou komen. Romain heeft veel van die zege aan Frank te danken. Die heeft alles gegeven om Romain zo goed mogelijk naar de finish te brengen.”

Winston zei dat vooraf bepaald was dat Bardet de kopman was. “Romain voelde zich goed en zei dat hij ernaartoe zou springen. We zijn ‘all-in’ gegaan in deze etappe. Frank pakt ook nog de witte trui, een geweldige prestatie.”